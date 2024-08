Tel ce cas de figure qui n’est pas le premier pour les cadres du complexe Sider El Hadjar. Ces équipes sont motivées par la détermination de préserver la pérennité de l’activité du géant de l’acier en dépit de toutes les zones de turbulence. En effet, une fois de plus, loin des bons de commandes, des factures et le bazar des pièces de rechange cherchées en outre- mer notamment les cadres de Sider ont réussi à remettre en état et à refaire redémarrer un important équipement, a rapporté la direction générale du complexe. Il s’agit d’une importante machine mécanique (180 N 2501 Aleseuse Cerruti), hors service depuis 2019. Selon la même source, une équipe de travail composée d’employés et de cadres des ateliers de la mécanique centrale ( Atcx), en coordination avec les ingénieurs de la direction de l’informatique et des systèmes d’information (Disi), en coopération avec un opérateur privé, Smart Machine, a réussi à faire redémarrer une importante machine mécanique (180 N 2501 Aleseuse Cerruti). L’équipement est utilisé pour le creusement et le broyage du matériau à fabriquer( aléseuse), qui joue un rôle important dans l’industrie mécanique lourde et répond notamment aux commandes des unités du complexe, en particulier, l’unité de laminage à froid et le haut fourneau, a expliqué la même source. Cet énième exploit n’a pas laissé pour autant, Karim Boulaioune, P-DG du complexe Sider El Hadjar et Belili Messaoud, DGA de la technologie, qui ont visité les ateliers, où ils ont rencontré le directeur des ateliers de fabrication (AMM-ATCx) et le chef du département des ateliers centraux de mécanique. Maîtrisant fort bien leur domaine, les deux responsables des ateliers cités-ci-dessus, ont, en toute fierté, présentée aux deux P-DG respectifs, les techniciens de l’unité qui ont été à l’origine de cette réalisation, la remise en service de cette importante machine, ainsi que tous ceux qui ont apporté leur savoir-faire, contribuant ainsi à la réduction des coûts de maintenance, sans le recours au fabricant. Le P-DG du complexe Sider n’a pas caché sa satisfaction encore moins sa fierté, quant aux capacités et les compétences dont jouit le géant de l’acier à Annaba. Car, il faut rappeler que, les différentes équipes du complexe El Hadjar, toutes sections confondues, sont un réceptacle de compétences, dont la maintenance, la réparation et la remise en état fonctionnel de plusieurs machines et équipements, leur revient par excellence. Ce constat n’est autre que la libération du génie des cadres ainsi que des employés et même le plus simple des ouvriers dans cette entité économique, dispose d’un capital d’idées créatives, qui ont jusque-là, permis la remise en fonction d’ un grand nombre d’équipements. Au-delà, il est également utile de rappeler que les métallurgistes de Sider El Hadjar ont remis, l’an dernier, la voie ferrée au sein du complexe, après un arrêt de plus de 13 ans. C’est pour dire que cet enchaînement d’exploits, témoigne des hautes capacités dont dispose Sider El Hadjar et surtout, la responsabilité de ces hommes d’acier a œuvrer à la bancarisation de milliers de fonds, pour le Trésor public qui a des années durant fait l’objet d’une saignée à blanc, au nom des réparations des machines du complexe El Hadjar.