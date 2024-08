Trois (3) personnes sont décédées et 238 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, indique mercredi un bilan de la Protection civile. Le bilan le plus lourd à été enregistré au niveau de la wilaya de Bejaia avec le décès de deux (02) personnes heurtées par un véhicule léger sur la RN 26 dans la commune et la daïra d'Akbou, précise la même source. Les secours de la Protection civile ont, par ailleurs, procédé à 1081 interventions pour le sauvetage de personnes de 834 personnes d'une noyade certaine, dont 188 prises en charge sur les lieux et les autres évacuées vers les hôpitaux. Durant la même période, les secours de la Protection civile sont intervenus, pour l'extinction de 2 incendies survenus à Alger et Bejaia, ce dernier ayant causé des brûlures à deux (02) personnes et s'est déclaré dans un hangar de stockage des déchets de bois, à l'arrière du port de la ville de Bejaia. S'agissant du dispositif de lutte contre les incendies de forêts, les agents de la Protection civile ont procédé à l'extinction de 30 incendies à travers plusieurs wilayas du pays, dont 01 de maquis, 07 de broussailles, 11 de récoltes, 04 de bottes de foin, 03 d'arbres fruitiers et 04 incendies de palmiers.