Au cours de la cérémonie organisée en l'honneur de l'association «Le fennec canadien», qui s'est déplacée à Tizi Ouzou ce mardi, le président du conseil d'administration et le directeur général du club, à savoir El Hadi Ould Ali et Hakim Medane, ont honoré la mémoire de feu Hocine Gasmi, décédé sur ce même terrain le 21 mai 2000, lors d'un match de championnat face à l'USM Annaba.

La page officielle du club kabyle affirme que pour la commémoration du 24e anniversaire de sa disparition, la direction du club a tenu à rendre hommage à titre posthume à ce buteur racé, en présence du frère du défunt. Un bel hommage au défunt joueur de la JSK qui avait conquis le coeur des supporters des Jaune et Vert par son dévouement pour les couleurs du club et ses nombreux buts marqués.