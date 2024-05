Le défenseur latéral gauche algérien Jaouen Hadjam vient de remporter le premier titre dans sa jeune carrière de footballeur. Le sociétaire des Young Boys, a entériné son titre de champion de la Super Ligue professionnelle suisse, après ce petit mais ô combien précieux succès obtenu lundi, face au Servette de Genève (1-0). Il s'agit donc du premier titre pour l'ancien joueur du FC Nantes et le 17e de l'histoire du club suisse. En plus d'avoir donc gagné un trophée avec sa nouvelle formation cette année, Hadjam a retrouvé du temps de jeu chez les Young Boys où il a disputé 17 matchs et marqué 1 but toutes compétitions confondues.