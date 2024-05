Relancer la JSK sur le plan national et international

Celui qu'on présente comme le futur manager général de la JS Kabylie, Karim Doudane possède une bonne aura auprès des supporters. Il devrait de ce fait faire les meilleurs recrutements pour la JSK en ce mercato estival pour ne pas décevoir les fans kabyles.

Engagé par le nouveau directeur général, cet ancien joueur qui a déjà par le passé, réalisé des recrutements de grande qualité rassure les amoureux du club kabyle. Selon toute vraisemblance, Doudane devra prendre son bâton de pèlerin, dans quelques jours, en quête des meilleurs joueurs en vue de la prochaine saison.

Les moyens sont disponibles, assure le sponsor AT Mobilis et la volonté est de fer, chez le nouveau président du conseil d'administration, El Hadi Ould Ali. D'ailleurs, l'annonce de l'arrivée de Karim Doudane pour être chargé des recrutements relance les pronostics. Des voix spéculent déjà sur des noms qui seraient sur le calepin de Medane qui veut donner à la JSK toutes ses chances dans les compétitions nationales et internationales de la prochaine saison.

Toutefois, notons que Doudane est connu pour être très regardant sur la qualité des joueurs visés. C'est pourquoi, d'aucuns espèrent que ce dernier taillerait les ongles à beaucoup de personnes qui s'improvisent «représentants de joueurs».

Des intermédiaires qui ont fait beaucoup de mal à la JSK, faut-il le souligner. En effet, il ne faut pas oublier, dans ce registre, que le club kabyle avait, durant les deux dernières saisons, recruté des joueurs qui n'ont jamais été incorporés, alors que d'autres ont eu leur temps de jeu mais sans jamais prouver la pertinence des recrutements. Il s'avèrera plus tard, pour les personnes avisées, que ce sont les recrutements auxquels faisait allusion l'ex- président du club Achour Cheloul. Ce dernier avait affirmé, en effet, avoir fait confiance à des personnes qui l'ont trahi. Ces pratiques n'ont pas d'avenir à la JSK avec un Doudane qui a toujours fait passer l'intérêt de la JSK avant toute autre considération personnelle.

Par ailleurs, il faut noter que les spéculations continuent à la JSK. L'on spécule déjà sur des noms de joueurs et d'entraîneurs qui auraient été approchés à l'instar du Français Patrice Carteron. Des informations non confirmées par la direction du club continuent d'alimenter les réseaux sociaux peu regardants sur la qualité des sources. Aussi, les nouveaux dirigeants du club kabyle devraient faire cesser ces pratiques via une communication régulière et efficiente. Gérer le club de façon transparente passe aussi par une communication régulière via des conférences de presse hebdomadaires afin de couper l'herbe sous les pieds de médias qui alimentent la rumeur.

Enfin, notons que les Canaris préparent déjà le prochain match contre le leader. Prévu dimanche prochain, 26 mai, le classico promet du beau football. Sur une série de 5 matchs sans défaite, les Canaris devront enchaîner les bons résultats pour terminer dans un classement honorable contrairement à la saison précédente où ils ont joué le maintien jusqu'à la dernière journée.