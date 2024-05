La salle Ibn Zeydoun a abrité mardi soir un très bon concert de jazz et ce, à l'occasion de la Journée mondiale du jazz. Organisé à l'initiative de l' Institut Culturel Italien d'Alger et l'Agence Algérienne pour le Rayonnement Culturel (Aarc), ce concert a été emmené par la musicienne et chanteuse italienne Eleonora Strino et son groupe, surnommé «Eleonora Strino Trio».

Le même concert a été reconduit, hier, mercredi au niveau du Théâtre Régional Abdelkader Alloula. L'artiste a fait une entrée sensationnelle en étant habillé d'une tenue traditionnelle algérienne. Elle présentera aussi ses musiciens. Il s'agit md' Aldo Capasso à la contrebasse et Ruben Ludo Bellavia à la batterie. Elle sera rejointe plus tard par un musicien algérien, à savoir Hakim Bouzidi au saxophone. Le trio interprétera au départ un célèbre morceau du guitariste Wes Montgomery, «Joe Pass».

La musicienne présentera ses morceaux, tout en interagissant avec son public qui s'est vite vu happer par la musique entraînante de cette jeune musicienne italienne, qualifiée par madame Antonia Grandé, la directrice de l'Institut culturel italien comme une star du jazz en Italie. Eleonora Strino qui dira être raviie d'avoir fait la touriste à Alger pendant 24 heures, estimant que cela ressemble au sud de l'Italie, se dira aussi heureuse de venir jouer ici. Et de parler de son père artiste peintre et du morceau appelé «Mathilde» inspiré d'un tableau de son père, morceau jazzy qu'elle dédiera aux femmes, mais aussi à son père.

La musique d' Eleonora Strino se voudra colorée, teintée parfois de mélancolie, notamment lorsqu'elle jouera un morceau tiré d'un célèbre film romantique italien qui parle d'amour...la venue du saxophone algérien fera basculer la soirée dans un autre tempo.

L'artiste revient après s'être changée, en portant cette fois quelque chose de plus confortable et se mettra à jouer et chantonner au gré de la mélodie des notes bleues. Une belle soirée qui a permis au public de se détendre et d'apprécier ces belles notes de jazz. Il est bon de rappeler que Eleonora Strino est reconnue par les critiques comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs de la scène jazz internationale. Le magazine international de jazz Jazz Guitar Today l'a présenté en couverture de son numéro de février 2020, après avoir consacré des articles à des musiciens de calibres tels que Peter Bernstein, Kurt Rosenwinkel, John Scofield, et d'autres grands guitaristes de la scène actuelle. En mars 2023, son livre éducatif «Bebop Scales for Jazz Guitar» a été publié à l'échelle mondiale. Il a été publié par l'un des principaux éditeurs de musique indépendants au monde.

En mai 2023, son premier album en tant que chef de groupe est sorti, enregistré en live à Berlin en novembre 2021, aux côtés de deux légendes du jazz: Greg Cohen à la contrebasse et Joey Baron à la batterie. Son album s'intitule «I Got Strings» et a été produit par le célèbre label de disques italien Cam Jazz. Eleonora Strino a présenté l'album au Blue Note à Milan en trio avec Jason Brown et Darhyl Hall. Éléonora a collaboré avec de nombreux musiciens de jazz. Elle a, par ailleurs, assuré plusieurs master class au Brésil, aux îles Canaries, en Amérique du Nord et dans toute l'Europe. Elle est membre permanent du quartet de Dado Moroni, produit par l'Auditorium Rai; du quartet d'Emanuele Cisi avec l'acteur Filippo Timi, produit par Warner Bros, du trio de Greg Cohen, et du groupe «The Great Guitarist» aux côtés de Ulf Wakenius et Martin Taylor.

(Le groupe a été fondé en 1973 par Barney Kessel, Charlie Byrd et Herb Ellis, et elle est la première femme à en faire partie). En plus de sa carrière de musicienne, elle est activement impliquée dans l'enseignement. Elle a animé des ateliers et des séminaires au conservatoire de San Salvador au Brésil, à Hemu (conservatoire de Lausanne) en Suisse, au conservatoire Pierre Cochereau à Nice en France, au conservatoire de Tirana en Albanie, et au Conservatoire Taller de Músics à Barcelone. Actuellement, elle est professeure de guitare jazz au conservatoire de Cosenza.