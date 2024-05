La wilaya de Tizi Ouzou a célébré, hier, l'anniversaire des massacres du 8 mai 1945 à Sétif, Guelma et Kherrata perpétrés par le colonialisme français sur un peuple décidé à arracher son indépendance au prix de grands sacrifices. Pour l'occasion, un programme riche a été concocté par de nombreuses institutions à l'instar de l'Organisation des moudjahidine, la wilaya de Tizi Ouzou et la Maison de la culture Mouloud Mammeri, ainsi que le musée du Moudjahid. Parallèlement à ces festivités commémoratives, un riche programme se poursuit au niveau de la daïra d'Aïn El Hammam. Conduite par le wali Djilali Doumi, une forte délégation constituée de nombreux responsables locaux s'est déplacée, hier, dans la daïra d'Aïn El Hammam pour s'enquérir de nombreux projets. Cette visite effectuée dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la mémoire a été consacrée, dans sa première escale, à la commune d'Aït Yahia. Sur les lieux, la délégation conduite par le wali s'est rendue au niveau de l'établissement de santé de proximité où il a été procédé à la mise en service du service des urgences. Ce qui va sans nul doute soulager les souffrances des malades qui ont toujours été contraints de se déplacer malgré la distance au CHU Nédir Mohamed de la ville de Tizi Ouzou. À rappeler aussi que cet établissement baptisé au nom du chahid Ali Yahia Mohand-Saïd a toujours souffert du manque de services de médecine spécialisée. Toujours dans le cadre de la célébration de la Journée de la mémoire, le wali de Tizi Ouzou Djilali Doumi a été accompagné d'une forte délégation pour un recueillement au niveau du cimetière des Martyrs de M'douha de la ville des Genêts. Une gerbe de fleurs a été déposée en mémoire aux chouhada qui ont donné leur vie pour que vivent les Algériens dans la dignité. Il était en fait accompagné de représentants de la famille révolutionnaire dont le responsable de l'ONM, Ouali Aït Ahmed et d'anciens moudjahidine. Figuraient aussi, dans la délégation, le président de l'Assemblée populaire de wilaya, Mohamed Klaleche et le secrétaire général de la wilaya. Des membres de la commission de sécurité de la wilaya, des représentants des organisations de la société civile, le représentant du médiateur de la République, les directeurs de l'exécutif, le chef de daïra et le président de l'Assemblée populaire communale de Tizi Ouzou. L'occasion a également été mise à profit pour rendre un vibrant hommage à quatre moudjahidine de la Fédération de France du FLN. La célébration se poursuivait encore dans l'après-midi par d'autres escales attendues dans le cadre de la visite du wali sur les hauteurs du Djurdjura. Enfin, un programme a été mis en place par la direction de la culture de Tizi Ouzou ainsi que le musée du Moudjahid. Celui-ci a également abrité des conférences sur le même thème.