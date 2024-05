Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a affirmé, hier, que la Journée nationale de la mémoire, coïncidant avec le 79e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, se voulait une occasion pour renouveler la fidélité au serment fait aux chouhada et se recueillir à la mémoire des héros de la Glorieuse révolution. « En cette Journée nationale de la mémoire, nous commémorons l’anniversaire des massacres imprescriptibles du 8 mai 1945, ce lourd tribut de sacrifices et de sang pur effusé par la traîtrise et l’oppression... Une halte pour renouveler la fidélité au serment fait aux chouhada, de se recueillir à la mémoire des héros de la Glorieuse révolution, et lancer un appel pour la révision des chartes et règles internationales régissant les droits de l’homme et les épurer de l’hypocrisie qui les entache », a écrit Salah Goudjil dans son compte officiel sur les réseaux sociaux.