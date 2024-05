La coopération douanière algéro-tunisienne se renforce. Les travaux de la commission mixte de coopération douanière des deux pays, tenus hier à Alger, ont été conclus par l'identification des moyens de passer à un niveau élevé de coordination. Ce qui permettra d'asseoir les mécanismes et outils de nature à garantir le contrôle du mouvement des voyageurs et des marchandises. Un procès-verbal qui acte cette coopération a été ainsi signé par le DG des douanes algériennes, le général-major, Abdelhafidh Bakhouche et son homologue tunisien, Zouheir Mejri.

S'exprimant lors d'une conférence de presse animée en marge de la cérémonie de signature, le général-major Bakhouche a affirmé que les travaux de cette réunion ont été couronnés de succès, d'autant plus que plusieurs points communs ont été discutés, dont l'évaluation des résultats de la précédente réunion de la commission, ainsi que les voies et moyens de consolider la coopération en vue de réunir les conditions idoines au contrôle du mouvement des voyageurs et des marchandises. Selon le même responsable, il a été convenu d'intensifier la coopération dans les domaines de la formation, de la construction des capacités et de l'échange des expertises, en sus de la coordination en matière des renseignements douaniers et d'échange d'informations. Bakhouche a assuré que «tout ce qui a été convenu avec les douanes tunisiennes sera concrétisé sur le terrain». Pour sa part, le DG des douanes tunisiennes, Zouheir Mejri a estimé que le document paraphé par les deux parties est «très important», au vu «de la facilitation du dialogue et des négociations bilatérales lors de la réunion et des décisions et programmes convenus».

Le même responsable a noté qu'il sera procédé à la concrétisation des résultats de cette réunion notamment à travers la création de commissions de coordination et l'échange des expertises en vue de la mise en oeuvre de ces décisions. La réunion a abordé les mécanismes de coordination dans les domaines d'intérêt commun, notamment en ce qui a trait à la lutte contre la fraude et la contrebande, à l'échange d'informations, ainsi qu'au domaine de la formation et l'échange des expertises, selon la DGD.

À noter que les cadres et mécanismes de coopération entre Alger et Tunis se sont multipliés, ces derniers mois, y compris ceux visant à lancer des dynamiques de développement dans les zones frontalières. Les participants récemment à la 22e édition du Symposium international sur le «Développement des régions frontalières algéro-tunisiennes par l'activation des accords de jumelage», tenu à El-Oued, ont recommandé la nécessité de créer une banque de données numérique sur les opportunités d'investissement existantes dans ces régions.

Ils ont souligné la nécessité de créer une zone frontalière de libre- échange pour encourager les investissements bilatéraux, garantir les facilitations et les exonérations douanières. Ils ont également appelé à engager des réflexions sur l'ouverture de nouveaux postes frontaliers entre les deux pays par souci de faciliter les opérations de mouvements des personnes et transport des marchandises.