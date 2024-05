Un site de bidonvilles est désormais démantelé. L'opération a été lancée dans la journée de mardi dernier. Ses occupants, constitués de près de 200 familles, ont dit adieu à ces taudis qu'elles ont élus comme domiciles en squattant une part importante du foncier public que la vox populi a baptisé au nom de «Route du gaz». Ce dernier est situé à Sidi El Bachir, rattaché administrativement à la commune de Bir El Djir, à l'entrée est de la wilaya d'Oran. Les bénéficiaires ont été relogés dans le pôle urbain d'Oued Tlélat. Aussitôt évacué, ledit quartier a fait l'objet de démolition enclenchée immédiatement. Effrénée est la campagne de relogement opérée ces derniers jours. Elle comprend de nombreuses opérations.

La dernière en date remonte à la semaine passée. Elle a été opérée dans le gigantesque bidonville de «Ras El Aïn», situé dans le contrebas de la ville d'Oran. Pas moins de 833 familles ont fait leurs adieux aux bidonvilles qu'elles ont occupés. Ces plusieurs centaines de familles bénéficiaires ont été relogées dans des habitations décentes au pôle urbain de Bethioua, localité située à l'entrée est d'Oran, en venant de Mostaganem. Pour les besoins de cette opération d'envergure, la collectivité d'Oran a mobilisé de gros moyens pour procéder au déménagement rapide de toutes les familles bénéficiaires, de démolir ces plusieurs centaines de taudis à démolir, aussitôt vidés. En effet, la première pièce évacuée de son désormais ex-occupant est aussitôt rasée. Cette autre opération est la seconde en son genre, après celle qui a été sanctionnée par le relogement de près de 1500 familles du même quartier, Ras El Aïn rattaché à la municipalité d'Oran. La fin de l'année écoulée a été marquée par une grande opération qui a été consacrée par le relogement de 1337 familles, ces dernières ont, des années durant, résidé illicitement dans ce gigantesque quartier situé au piémont du somptueux site touristique de Murdjadjou, en contrebas de la ville d'Oran et mitoyen du quartier mythique de Sidi El Houari. Quelques jours auparavant, une opération pratiquement similaire a été menée dans la commune d'Aïn El Türck. Celle-ci a porté sur le relogement de 138 familles ayant occupé les bidonvilles du quartier Sidi Nacer, relogées dans des maisons décentes du pôle urbain d'Oued Tlélat. Il en est de même pour plus de 1500 autres familles, ayant occupé des habitations précaires de la commune d'Es Senia, les bénéficiaires ont été relogées dans de nouveaux logements aux pôles urbains de Bethioua et d'Oued Tlélat. Idem pour les 903 familles, ayant occupé le bidonville Cumo, lesquelles ont bénéficié de logements public locatifs dans la commune de Bethioua, ainsi que 611 familles résidant au site précaire de Sebika, qui ont été relogées au niveau des nouveaux pôles urbains de la commune d'Oued Tlélat.

Ces nouveaux gîtes entrent dans le contexte d'un lot de plus de 2600 logements publics locatifs. Un lot de 5000 autres sera également attribué. Simultanément, la collectivité poursuit le programme portant sur la libération des espaces publics squattés par des commerçants, en l'occurrence des trottoirs et autres espaces revenant de droit aux domaines. Nombreuses sont les opérations semblables qui ont été lancées un peu partout dans plusieurs communes, comme Oran ville, Aïn El Türck, Bousfer, Bir El Djir, Es Sénia, Arzew...