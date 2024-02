La Cour Internationale de Justice (CIJ), a été saisie en urgence par l'Afrique du Sud, une nouvelle fois, sur le génocide sioniste en cours à Ghaza, et sur la menace de solution finale à Rafah, ville située à la frontière égyptienne et où sont réfugiés plus d'un million et demi de Palestiniens déplacés par les bombardements barbares de l'armée sioniste. Elle vient de sommer, vendredi, l'entité sioniste d' «appliquer immédiatement et efficacement les mesures provisoires qu'elle a ordonnées le mois dernier pour prévenir un génocide à Ghaza». Ainsi, la CIJ constate, en réponse à la saisine supplémentaire de l'Afrique du Sud, que «les développements les plus récents dans la bande de Ghaza, et à Rafah en particulier, aggraveraient de façon exponentielle ce qui est déjà un cauchemar humanitaire avec des conséquences régionales incalculables, comme l'a déclaré le secrétaire général des Nations unies». Le gouvernement Netanyahu et l'armée sioniste qui ne cachent nullement leur plan de nettoyage ethnique sont donc avertis, pour la seconde fois, par l'instance judiciaire onusienne qui juge que leur action relèverait des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, même si, pour l'instant, la CIJ en est au préambule de ses examens d'une agression effroyable. La population palestinienne est confrontée, depuis plus de quatre mois, à des massacres quotidiens, des meurtres et des pillages systématiques. Les forces terrestres sionistes n'hésitent pas à faire disparaître les corps de leurs innombrables victimes, pour diverses raisons dont celle d'empêcher le ministère palestinien de la Santé d'établir un bilan exact des martyrs, en majorité des enfants et des femmes. La situation qui caractérise la ville assiégée de Rafah est épouvantable, comme est épouvantable l'assaut contre l'hôpital Nasser, à Khan Younès où, là aussi, les forces sionistes ont tout détruit, à l'instar de ce qu'elles ont fait à l'hôpital Al-Ahli et des dizaines d'autres, dans la bande de Ghaza, depuis le 7 octobre. La finalité du gouvernement Netanyahu est d'exterminer tous les Palestiniens, de sorte que l'Egypte aurait entrepris déjà, selon le Wall Street Journal et une ONG égyptienne,d'«ériger un camp fermé et sécurisé dans le Sinaï», pour y accueillir 100 000 déplacés de Rafah. Malgré le démenti du Caire, le MAE sioniste a indiqué, vendredi à Munich, que l'agression finale sera menée «après nous être coordonnés avec l'Egypte, notre alliée», tandis que le président américain Biden sera «tenu au courant». La barbarie sioniste reste au-dessus des lois.