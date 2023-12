Tenu, samedi, au siège du Centre de recherche en environnement (CRE) d'Annaba, à l'initiative du groupe Galacticom, sur le projet Next, l'événement a été marqué par la présence distinguée de deux éminents chercheurs, en l'occurrence le docteur Mourad Bouache, ingénieur et directeur à l'Intel Academy de la Silicon Valley, en Californie, et du docteur Fouad Bousetouane, directeur du développement des machines à Grainger à Chicago (USA). Animée par les deux chercheurs algériens, la thématique de la rencontre a traité de‘' Unveiling The world of generative AI'' qui signifie ‘' dévoiler le monde de l'IA générative''. Cette rencontre, la première du genre, a été l'occasion, voire même une opportunité aux professionnels de la High Technologie (HT) et aux jeunes qui aspirent à se développer et à évoluer dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA). Le programme de la journée a été enrichi par des conférences et des présentations animées par les deux experts algériens, sur l'introduction de leurs travaux et du projet Next. Outre cela, il a été évoqué, lors des débats engagés à l'occasion, la possibilité de construire un deuxième cerveau grâce à l'intelligence artificielle générative, permettant aux ordinateurs d'effectuer des tâches complexes, à travers une présentation intitulée «Generative AI, time to build your second brain». La seconde présentation a traité du dévoilement du pouvoir de transformation de l'intelligence artificielle générative. Au terme de la journée, une séance-débat a été dédiée à l'écosystème des start-up en Algérie et à son impact sur les technologies de pointe, qu'est l'intelligence artificielle. Une haute technologie qui rivalise avec l'intelligence humaine, à travers un processus d'imitation qui repose sur la création et l'application d'algorithmes. En somme, les experts conférenciers ont donné aux jeunes désireux de se lancer dans le déploiement de l'IA, le maximum d'informations. Depuis l'intégration du vocabulaire de l'intelligence artificielle, jusqu'au potentiel et les contraintes des principales méthodes de machine learning, dont l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé, apprentissage semi-supervisé, apprentissage par renforcement, en passant par la maîtrise de nombreux algorithmes et la connaissance des avantage de l'IA, entre autres. Ces notions et bien d'autres sont hautement maîtrisées par les deux experts algériens, qui ont développé et continué de le faire, poussant de ce fait le génie algérien aux limites de la recherche dans le monde de la haute technologie. Un travail de pointe qui a valu aux deux chercheurs algériens de se positionner sur le dôme des plus grands centres de recherche aux États-Unis d'Amérique, à savoir «Intel Academy de la Silicon Valley» en Californie pour le docteur Mourad Bouache et de la direction de «Grainger» à Chicago, pour le docteur Fouad Bousetouane. Deux sommités qui ont été honorées par Abdelkader Djellaoui, wali d'Annaba, en guise de reconnaissance à leurs travaux de recherche menés dans le domaine et surtout pour avoir porté la renommée de l'Algérie sur la scène internationale, dans le domaine des hautes technologies de pointe. Ont été présents à la cérémonie, le secrétaire général du Centre de recherche de l'environnement et un directeur central au ministère de l'Économie et de la connaissance des Start-up et des Microentreprise, entre autres.