Son retour est annoncé pour ce mois de mai, il s’agit de la marque automobile chinoise Great Wall, qui a fait ses preuves en Algérie et qui a su se faire aimer par les Algériens. Elle vient enrichir un contingent de véhicules constitué à plus de 80% de modèles chinois, dans un marché automobile qui œuvre à retrouver ses marques. L’on s’attend à voir une vraie déferlante de modèles Great Wall, littéralement Muraille de Chine, en référence au nom du constructeur automobile chinois, l’un des plus grands de l’Empire du Milieu, avec 1,281 million de ventes en 2021. La société produit et vend des véhicules sous sa propre marque, tels que Great Wall Motor (pick-up), Haval, Weey, Tank, Power (pick-up) … Elle produit également des véhicules électriques, à l’instar de la voiture Ora.

La première cargaison de modèles Great Wall arrivera le 9 mai prochain en Algérie via le port de Djen Djen, à Jijel. L’on indique d’ores et déjà que cette gamme est composée de véhicules de tourisme et d’utilitaires. De source proche, l’on ajoute que le représentant local, Great Wall Motors Algérie, compte introduire, dans un premier temps, quatre modèles, dont le SUV Tank 300 et Tank 500, le SUV Julion Haval, la camionnette Wingle 7 et le pick-up Poer Wingle. À l’instar d’autres constructeurs automobiles chinois tels que Chery, Geely et Jack qui nourrissent le projet d’établir des usines pour la production de leurs voitures localement en Algérie, Great Wall entend également lancer son propre projet industriel dans notre pays.

Il est lié à ce titre par un contrat de partenariat avec son partenaire local pour assembler des modèles dans la gamme des touristiques mais également dans celle des utilitaires légers. Assurément, l’arrivée imminente de Great Wall permettra d’apporter une bouffée d’oxygène au marché automobile national qui demeure encore à la peine, et où les prix des véhicules ont atteint des seuils inédits. Son retour s’inscrit dans une démarche algérienne qui privilégie l’intégration industrielle et l’encouragement de l’émergence d’un tissu de sous-traitants capable de satisfaire l’industrie automobile, avec un pourcentage minimum de composants de production maison, estimé à 10%, avec en retour des privilèges et exonérations fiscales aux fabricants. Les économistes estiment, en effet, que l’industrie automobile en Algérie fait office de créneau pertinent d’investissement pour les entreprises au vu de la demande intérieure croissante de véhicules. Le marché automobile national étant capable d’engloutir entre 250 mille et 350 mille unités par an, selon les données officielles. Les Chinois qui n’ont pas encore passé la main à leurs concurrents européens, japonais, voire américains, ont les coudées franches et toutes les chances de s’imposer par une communication et une stratégie de déploiement offensives, adossées à des produits respirant la fraîcheur et un design foncièrement dans le temps. Les Algériens ont eu récemment un avant-goût à la faveur de récents lancements.