Dans une déclaration à l’APS, au siège de l’AQS en marge de journées de formation en maintenance au profit de cadres et ingénieurs du Complexe, M. Sifi a indiqué que "la première opération d’élaboration d’un catalogue des pièces de rechange importées en vue de les produire avec une empreinte algérienne aura lieu au complexe AQS en attendant sa généralisation aux autres groupes industriels".

Le catalogue est élaboré conjointement par des experts du GACU et du Complexe AQS regroupés dans un conseil commun, a précisé M. Sifi avant d’ajouter que les pièces de rechange les plus consommées seront présentées aux centres de recherche et sociétés nationales de mécanique notamment celle activant au pôle industriel d’El Khroub et Constantine en vue de les fabriquer localement et économiser les devises affectées à leur importation.