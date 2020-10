Le prix Nobel de la paix 2020 a été attribué au Programme alimentaire mondial (PAM) "pour ses efforts de lutte contre la faim, pour sa contribution à l'amélioration des conditions de paix dans les zones touchées par les conflits et pour avoir joué un rôle moteur dans les efforts visant à empêcher l'utilisation de la faim comme arme de guerre et de conflit". En décernant le prix Nobel de la paix au PAM cette année, le Comité Nobel norvégien précise avoir souhaité"tourner les yeux du monde vers les millions de personnes qui souffrent de la famine ou en sont menacées". Le Programme alimentaire mondial est la plus grande organisation humanitaire au monde qui lutte contre la faim et promeut la sécurité alimentaire. En 2019, le "WFP"ou "World Food Programme" comme on l'appelle en anglais, a fourni une assistance à près de 100 millions de personnes dans 88 pays, rappelle le Comité Nobel ce vendredi.