Le patron du Groupe Bolloré va-t-il se séparer de Canal +? La question est actuellement posée sur l'avenir de la chaîne, puisque le Groupe Vivendi que dirige Vincent Bolloré a fait le point sur l'étude de faisabilité du projet de scission. Afin de libérer pleinement le potentiel de développement de l'ensemble de ses activités, le Directoire de Vivendi a proposé le 13 décembre 2023 au Conseil de surveillance la possibilité d'étudier la faisabilité d'un projet de scission de la société en plusieurs entités, qui seraient chacune cotées en Bourse. Depuis cette date, l'étude de faisabilité du projet de scission se poursuit, indique le groupe.

Une hypothèse pour le moment à l'examen serait une scission partielle de Vivendi où le Groupe Canal+, Havas et la société regroupant les actifs dans l'édition et la distribution deviendraient des entités indépendantes cotées en Bourse.

Désormais séparée de ces trois entités, Vivendi, de son côté, resterait, en tant que telle, cotée en Bourse, conservant son rôle d'accompagnement dans la transformation et l'expansion de ses filiales, et poursuivant son activité de gestion active de ses participations. Si le Conseil de surveillance autorise la poursuite de l'étude du projet de scission dans cette direction, celui-ci devra en premier lieu être soumis, le moment venu, à la consultation des instances représentatives du personnel des entités concernées.

À l'issue de cette consultation devront être sollicités, le cas échéant, un certain nombre d'autorisations réglementaires nécessaires, des approbations de la part des porteurs d'obligations et d'autres prêteurs du Groupe, puis un vote en assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui pourrait être convoquée à la date de l'assemblée générale annuelle prévue en avril 2025. En même temps, le géant français des médias Vivendi a annoncé que son chiffre d'affaires au troisième trimestre a augmenté de 3,1% sur un an à 2,43 milliards d'euros, tiré par la croissance des segments Groupe Canal+ et Havas.

Le Groupe Canal+ a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 5,7% sur le trimestre et de +3,9% sur les neuf premiers mois de 2023 grâce, notamment à la forte progression de Studiocanal de 23,6% et de la croissance de 3,3% de la télévision payante en France. Le fils du patron, Yannick Bolloré, président du Conseil de surveillance, et Arnaud de Puyfontaine, DG de Vivendi, ont déclaré: «Les bonnes performances du Groupe Canal+ sont le résultat de son excellence opérationnelle et d'une volonté d'investir significativement dans les contenus originaux pour le cinéma et la télévision.»