Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a supervisé, mardi à Alger, l'installation de la Commission de suivi du Hadj 1445/2024, indique un communiqué du ministère.

Supervisant l'installation de la Commission qui s'est déroulée au siège du ministère, M. Belmehdi a donné des instructions portant nécessité de "garantir une permanence et de répondre à toutes les préoccupations qui seront soumises à la commission, afin de prendre en charge au mieux nos pèlerins", précise la même source.

Cette Commission, ajoute le communiqué, aura pour mission de "recevoir les préoccupations et les questions des citoyens relatives au Hadj, à travers le numéro de téléphone et de fax: 023.48.44.23 et l'adresse électronique dédiée à cet effet ([email protected]).