Le fennec a joué la quasi-totalité des matchs de la phase des poules

Le Borussia Dortmund a signé, mardi soir, un exploit retentissant au Parc des Princes, en arrachant son billet en finale de la Ligue des Champions, suite à sa courte mais ô combien précieuse victoire face au Paris Saint-Germain.

Vainqueur au match aller sur le score d'un but à zéro, le Borussia de Ramy Bensebaïni, a réédité un nouveau succès sur le même score devant des Parisiens médusés et incapables de hisser leur niveau de jeu durant toute la partie.

Dans cette rencontre qui s'annonçait en toute logique, en faveur du PSG, tombeur du FC Barcelone avec l'art et la manière en quart de finale, les Allemands ont donc réalisé une grosse performance, attendue depuis plus d'une décennie.

Cette qualification en finale de la Ligue des Champions UEFA, la troisième de l'histoire du club, est l'oeuvre de l'entraîneur Edin Terzic et d'un groupe de joueurs pas essentiellement connus du grand public comparativement au PSG, et dont fait partie, le défenseur international algérien Ramy Bensebaïni.

L'Algérien a joué la quasi-totalité des matchs de la phase des poules avant de déclarer forfait, suite à une blessure contractée en sélection le mois de mars passé contre la Bolivie.

Une blessure qui l'avait rendu indisponible pour tout le reste de la saison mais qui ne diminue en rien de sa contribution dans cette belle prouesse du Borussia cette année, notamment lors des matchs difficiles, livrés en aller et retour contre le Milan AC, Newcastle et le Paris Saint-Germain, dans cette phase des poules. En effet, l'Algérien a joué 5 des 6 matchs de ce premier tour, permettant au Borussia Dortmund de sortir indemne de ce groupe de la mort.

Après donc ce précieux succès du Borussia Dortmund, face au club de Nasser Al Khelaïfi, l'enfant de Constantine, devient ainsi le troisième joueur international algérien à se qualifier en finale de la Ligue des Champions. Même s'il n'a que de maigres chances d'être rétabli de sa blessure au genou pour pouvoir disputer la finale, prévue le 1er juin prochain à Wembley, Bensebaïni, intègre le cercle fermé des joueurs algériens qui ont eu cet honneur d'animer le dernier match de la Ligue des Champions.

En effet, après Rabah Madjer en 1987 et Riyad Mahrez en 2021 et 2023, Ramy Bensebaïni devient ainsi le troisième Fennec à se qualifier en finale de la C1 européenne.

«C'est l'oeuvre de tout un groupe, on a tout donné du début jusqu'à la fin. C'est une grosse fierté pour moi de faire partie de cette équipe», a déclaré Bensebaïni en fin de match mardi.

Ramy Bensebaïni, qui souffre d'une blessure au ligament interne de son genou droit, n'a évidemment pas participé à cette double confrontation contre le PSG, mais il était bien présent à Paris mardi pour soutenir ses coéquipiers à partir des tribunes du Parc des Princes.

Présent aussi sur le terrain, au coup de sifflet final de l'arbitre, le joueur formé au Paradou AC, a fêté comme il se doit cette qualification historique en finale de la plus prestigieuse compétition européenne.

Invité en fin de rencontre, à livrer ses impressions Bensebaïni a déclaré au micro de Canal +: «C'est une très, très belle soirée.

On savait que le match allait être très compliqué, mais de là à croire qu'on allait venir gagner ici au Parc des Princes, je ne le pensais pas. On était sûr de ce qu'on a fait à l'entraînement pendant la semaine, surtout après avoir gagné le match aller 1-0.

On est venu en sachant quoi faire», a conclu Bensebaïni, en passe de réaliser son rêve et devenir aussi le 3e joueur algérien à soulever la Coupe aux grandes oreilles, en cas de succès en finale.