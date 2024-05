Les cyclistes du MC Alger s'apprêtent à signer leur retour au Tour d'Algérie après une longue absence, en vue de la 24e édition prévue du 11 au 24 mai, avec au programme 10 étapes sur une distance globale de 1700 km.

La 24e édition du Tour d'Algérie-2024 a été répartie sur 10 étapes dont le coup d'envoi sera donné à Oran (nord-ouest) en passant respectivement par les villes de Sidi Bel Abbès, Mostaganem, Ténès, Chlef, Blida, Bouira, Sétif, Constantine, Skikda, Annaba, Guelma puis Annaba (nord-est).

Le président du club sportif amateur (CSA) du MC Alger par intérim, Mohamed Khaldi, a estimé que le retour des cyclistes du Mouloudia au Tour d'Algérie constitue «une chose importante, un acquis, et une victoire» pour le club algérois. Le «Doyen» des clubs algériens prend part à cette nouvelle édition du Tour d'Algérie cycliste avec 8 jeunes coureurs, avec l'objectif «d'acquérir de l'expérience et avoir une vision pour le futur», selon le responsable du MCA. L'Algérie sera présente avec six clubs: Majd Guerrara (Ghardaïa), Amel El Maleh (Aïn Témouchent), El Kantara (Biskra), le MC Alger, et Team Madar-Pro, enregistré par l'UCI comme un club continental qui peut représenter les couleurs nationales dans les différentes compétitions internationales.

Concernant la situation administrative et juridique du CSA/MCA suite à l'annulation de l'Assemblée générale élective (AGE) qui devait se dérouler en décembre 2023, Khaldi a assuré que «le calme est revenu à la maison du Mouloudia. L'équipe connaît une stabilité en matière de gestion, et même du côté des résultats techniques qui se sont améliorés.» «L'actuel bureau dirigeant s'attelle à mettre l'ensemble des sections sur le même pied d'égalité en matière de moyens, de préparation, finances, et même concernant les indemnités des athlètes», a enchaîné l'ancien athlète spécialiste du demi-fond. Enfin, Mohamed Khaldi a indiqué qu'il travaille sereinement pour «assainir la composante de l'assemblée générale dans le but de préparer l'AGE dans les meilleures conditions, et pouvoir régulariser la situation administrative et juridique de notre club, à qui nous souhaitons beaucoup de succès».Pour rappel, Khaldi, cadre au sein de la société pétrolière Sonatrach, avait pris ses fonctions le 14 janvier dernier à la tête du CSA, après le retrait de confiance à l'ancien président Messaoud Tourqui. Mohamed Khaldi préside un bureau provisoire composé de six membres: Mohamed Belkhiri (vice-président), Boualem Kab, Mohamed Benguesmia, Nacer Bouiche, Brahim Boudiaf, et Mohamed Yaden (représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports).

Dans une récente déclaration accordé à l'APS, le directeur de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya d'Alger Yassine Siafi a affirmé que «le MCA vit depuis des années une situation antiréglementaire en matière de gestion, du moment que les bilans moral et financier n'ont pas été présentés depuis 2020, ce qui explique que le club avait été géré sans agrément entre janvier 2020 et le 4 mai 2023, date du retrait de confiance à l'ancien président».