Pendant longtemps, le vestiaire du Paris Saint-Germain était composé de clans.

Les Sud-Américains et les Européens pour grossir le trait, mais cette saison, la donne est bien différente. Les départs des joueurs importants du PSG (Neymar, Verratti, Paredes, Messi, Sergio Ramos) a modifié le visage de l'effectif et du vestiaire, additionnés à l'arrivée d'internationaux français (Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, Randal Kolo Muani), comme le rapporte le quotidien L'Équipe.

Les places n'ont pas changé en revanche, et le vestiaire semble plus uni. C'était une volonté de la direction aussi l'été dernier, de rassembler le vestiaire et de casser les différents groupes.

Le côté hispanique n'est plus majoritaire, même si l'arrivée de Luis Enrique a permis de conserver ces codes de langage.

Chaque joueur a trouvé sa place dans le groupe, autour de Luis Enrique, décisionnaire et acteur principal au centre des discussions.

Un détail significatif, suffisant pour aller décrocher la Ligue des Champions?

Premiers éléments de réponse ce soir face au Borussia Dortmund, lors de la demi-finale retour de C1.