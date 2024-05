Après avoir glané des consécrations en Tunisie et au Maroc, notamment l'ancien sélectionneur national, Abdelhak Benchikha, a remporté un autre titre à l'étranger. En effet, qualifié au second tour de la Ligue des Champions, Benchikha a remporté la coupe de Tanzanie ce week-end avec son équipe Simba FC. L'ancien sélectionneur national qui a eu le mérite d'offrir à l'USM Alger sa première étoile sur le plan continental, enchaîne donc les titres puisqu'il est à son troisième en moins d'une année. Il est utile de signaler que Benchikha est aidé dans sa mission par deux de ses deux compatriotes algériens. Il s'agit de son premier adjoint Farid Zemiti et préparateur physique Kamel Boudjenane. Aux dernières nouvelles, le trio algérien, a décidé de quitter la formation de Simba pour un autre projet, fort probablement en Algérie. Benchikha avec son staff technique sont annoncés à la JS Kabylie la saison prochaine.