L’attaquant international algérien Riyad Mahrez a signé une statistique jamais réalisée avant lui dans son club et devient le joueur le plus créateur d’occasions matérialisées en buts de la formation saoudienne d’Al Ahli SC sur une saison. Ce jeudi, le capitaine d’équipe des Verts, s’est distingué en marquant un but sur penalty dans cette rencontre remportée par son équipe face à Damac sur le score de quatre buts à un. Grâce à cette réalisation Riyad est arrivé à son 10e but de la saison pour 11 passes décisives. Soit 21 participations, cette saison avec Al Ahli en championnat « Roshn Saudi League ».