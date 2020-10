Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a annoncé jeudi à Blida le lancement d’un nouveau service postal appelé "Edahabia Premium".

Dans une déclaration à la presse en marge d’une visite de travail dans la wilaya, à la veille de la célébration de la Journée mondiale de la Poste (9 octobre), le ministre a signalé le lancement, ce jour même, du service "Edahabia Premium" par Algérie -Poste (AP), dans le cadre de la modernisation de ses prestations.

Le service "Edahabia Premium" consiste à faire parvenir la carte "EDAHABIA" aux domiciles des bénéficiaires, ou à leurs lieux de travail en l’espace de cinq jours seulement, après introduction d’une demande via le site électronique de l’entreprise en contrepartie d’une somme d’argent, a-t-il expliqué.

Cette nouvelle prestation, a souligné Brahim Boumzar, a été lancée suite à la réception, par ses services, de plaintes signalant la non remise de la carte Edahabia aux clients, en dépit du fait d'avoir introduit des demandes depuis un certain temps.

Sur un autre plan, le ministre a annoncé le lancement des préparatifs en vue de l’organisation de journées d’information pour faire la promotion des nouvelles prestations assurées par Algérie-Poste.

Ces journées ont pour objectif de faire connaître et d'expliquer aux clients les nouvelles prestations d'Algérie poste afin de les inciter à les adopter, ceci d’autant plus qu’elles sont de nature à contribuer à la réduction de la pression exercée sur les bureaux postaux, tout en facilitant les prestations postales, a -t-il souligné.

Durant sa visite à Blida, le ministre de la Poste et des Télécommunications a procédé à l’inauguration d’un nombre de nouveaux bureaux de poste et d’autres ayant fait l’objet d’opérations de réaménagement dont deux à la cité "Diar El Bahri", dans la commune de Beni Merad et à "Kheddam", dans la commune de Chebli. La mise en service de ces structures est de nature à contribuer à la réduction de la pression sur les bureaux de postes.

A l’entame de sa visite dans la wilaya, un exposé a été présenté au ministre sur l’état des lieux du secteur, outre un bilan des réalisations concrétisées durant l’année en cours et les perspectives de développement des structures, des ressources humaines et des technologies de la poste et des télécommunications.