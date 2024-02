L'une des chaînes qui a survécu au changement dans le paysage audiovisuel français, c'est bien M6. La 6e chaîne de la métropole a résisté à l'arrivée de la TNT grâce, notamment au soutien de TF1. Mais depuis quelques jours c'est un nouveau cycle qui arrive sur le Groupe M6 qui voit partir son dirigeant de toujours, Nicolas de Tavernost, après 37 ans de maison, d'abord comme directeur adjoint, puis comme président du directoire. Il sera remplacé le 23 avril prochain, à l'issue de l'assemblée générale du groupe, par David Larramendy, qui s'est notamment distingué en tant que directeur général de la régie publicitaire. Mais le groupe regarde également et résolument vers l'avenir, annonçant, à son tour, le lancement d'une plate-forme de contenus en streaming (M6+, un nom particulièrement original!), complémentaire de ses chaînes linéaires, prévu pour le courant du mois d'avril. À cet effet, le groupe prévoit d'investir jusqu'à 100 millions d'euros et espère obtenir l'équilibre en 2027. Ce changement intervient au moment où la chaîne s'investit dans le sport. En effet, le Groupe M6 promet un engagement fort dans le sport pour la saison 2023/2024, notamment la diffusion de la Coupe du monde féminine de football sur W9 et M6, la Coupe du monde de rugby sur M6, l'UEFA Euro 2024 de football, la Conference League et l'Europa League sur W9, ainsi que les droits des matchs de l'Équipe de France féminine de football jusqu'en 2027. L'opérateur a également annoncé l'acquisition des droits de la NFL jusqu'en 2027. Dans un autre registre, le fournisseur de technologie de streaming vidéo Bedrock (du Groupe M6) a étendu le service de streaming 6play Max de M6 à l'Apple TV, l'Amazon Fire TV et aux téléviseurs connectés LG. Le déploiement du service Avod de M6 sur les trois nouveaux terminaux TV majeurs intervient quelques mois après le lancement du service sans publicité sur le Web, le mobile, Android TV et les smart TV Samsung. Cette mise à jour permettrait à M6play d'atteindre ses 25 millions d'utilisateurs actifs sur la quasi-totalité des bases installées OTT en France, offrant aux utilisateurs des fonctionnalités telles que le Download-to-Go pour une utilisation hors ligne sur mobile, la qualité HD, le Cast to TV et un guide de programme de 30 jours, selon Bedrock. Des fonctionnalités qui sont toutefois, aujourd'hui, classiques et un minimum pour un service de streaming payant. Bedrock a été créée début 2020 en tant que joint-venture entre le Groupe M6 et RTL Group, propriétaire de M6. Elle développe des plates-formes de streaming, aidant cinq diffuseurs et sociétés de médias dans quatre pays à fournir des services à +45 millions d'utilisateurs, sur tous les écrans.