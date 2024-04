Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, a présidé, hier, à Alger, la cérémonie d'installation des walis, suite au mouvement partiel opéré récemment dans ce corps par le président Tebboune. Celui-ci avait opéré, mercredi, un mouvement partiel dans le corps des walis portant mutation de Mustapha Aghamir, wali de Ouargla, à la wilaya de Bordj Badji Mokhtar, de Abdelghani Filali, wali de Aïn Defla, à la wilaya de Ouargla, de Aïssa Aziz Bouras, wali de Ouled Djellal, à la wilaya de Aïn Defla, et de Abderrahmane Dehimi, wali de Bordj Badji Mokhtar, à la wilaya de Ouled Djellal. Merad a précisé, à cette occasion, qu'au terme de cette cérémonie d'installation, chaque wali «rejoindra son nouveau poste», affirmant que «toutes les wilayas du pays sont importantes et connaissent une dynamique de développement qui dénote les progrès réalisés par l'Algérie». Le ministre de l'Intérieur a instruit les walis fraîchement installés à l'effet d' «être en contact quotidien avec les citoyens, le mouvement associatif et les autorités locales».