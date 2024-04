Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a rencontré les représentants du Conseil national autonome des imams, et des fonctionnaires du secteur, avec lesquels il a évoqué les moyens d'obtenir de nouveaux acquis pour les personnels du secteur, a indiqué, hier, un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre, qui s'est tenue, vendredi, au siège du ministère, «le conseil a été autorisé à organiser une journée d'étude sur la teneur des lois 24-130 et 24-131, promulguées récemment», a précisé le communiqué, ajoutant que «le Conseil a fait part de ses réserves concernant ces deux lois et soumis des propositions visant à approfondir la révision». La rencontre a également été l'occasion de «poursuivre le travail conjoint, en vue d'obtenir de nouveaux acquis pour le secteur et ses personnels, et de renforcer la synergie au service du pays, pour préserver sa stabilité et conforter sa cohésion nationale», a conclu la même source.