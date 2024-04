Le Centre du cinéma arabe (ACC) dirigé par des Égyptiens a dévoilé la liste finale des nominés pour la huitième édition des Prix de la critique des films arabes, dont les gagnants seront dévoilés lors d'une cérémonie spéciale le 18 mai au Festival de Cannes de cette année. Dans cette liste ne figure aucun film algérien. Ce n'est pas la première fois que ce centre financé par les Marocains et Saoudiens écarte les Algériens du cinéma arabe. Les nominés de cette année, choisis parmi tous les films arabes produits et présentés en dehors du Monde arabe au cours de l'année civile 2023 seulement, seront votés par un jury sans précédent composé de 209 critiques venus de 72 pays à travers le monde. L'évènement de cette année verra l'ajout d'une catégorie supplémentaire avec jury - Meilleur court métrage - pour rejoindre les catégories existantes du meilleur long- métrage, du meilleur documentaire, du meilleur réalisateur, du meilleur scénariste, du meilleur acteur, de la meilleure actrice, du meilleur montage, de la meilleure photographie et de la meilleure musique. Commentant les récompenses qui approchent à grands pas, Deborah Young, directrice des Prix de la critique pour les films arabes, a déclaré: «Une autre année, un autre Prix de la critique pour les films arabes qui est plus grand que le précédent! Pour la huitième édition de cet évènement des plus prometteurs, nous célébrons des films de toute la région, notamment du Soudan, de la Jordanie, de l'Arabie saoudite, de la Palestine, du Yémen, de la Tunisie, du Maroc, de l'Égypte, de la Syrie et du Liban, ainsi qu'une passionnante histoire arabe, de France cette fois aussi! Les cofondateurs du ACC, Alaa Karkouti et Maher Diab, ont exprimé à quel point ils étaient «sans cesse touchés et ravis» par le succès remporté par les Prix de la critique pour les films arabes et par l'attention qu'ils ont attirée sur le cinéma arabe. «Nous sommes encore plus heureux d'annoncer l'inclusion du tant attendu Prix du meilleur court-métrage, qui se fait attendre depuis longtemps, mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Nous espérons qu'avec chaque édition de ces prix, nous serons en mesure d'élargir leur portée jusqu'à ce qu'ils englobent toutes les professions de cette industrie qui nous sont chères et que nous nous efforçons de défendre», ont-ils ajouté. Et pourtant le seul pays arabe qui a remporté la Palme d'or a été écarté. Non seulement il n'y a aucune nomination, mais également aucune star algérienne, présente dans ce sens. C'est une discrimination totale du cinéma algérien.