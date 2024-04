Le tramway a repris, hier, son activité entre la station d'Es-Sénia (terminus) et le lycée Les Palmiers d'Oran, après l'achèvement des travaux de raccordement des câbles électriques des rames du tramway, a-t-on appris de la Société d'exploitation et de gestion du tramway (Setram). Le responsable de la communication, Mansour Benhenda, a souligné que les travaux effectués par les services de maintenance, relevant de la Setram, suite à un incident causé par un camion, lundi dernier, au niveau du rond-point d'Es-Sénia, où un câbles de transport électrique des rames a chuté, ont été achevés, vendredi. Après cet évènement, les services de maintenance de la Setram sont intervenus et ont entrepris les travaux de réparation, qui ont duré cinq jours, en mobilisant les moyens humains et matériels requis. Pour garantir la pérennité du service, la Setram a mis à la disposition des citoyens deux bus de 100 places chacun pour le transport des voyageurs entre les stations concernées, pendant la durée des travaux.