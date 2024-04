Cette chronique a été montée depuis la lecture du verdict lu en audience publique et en fin d'audience.

Ainsi, les faits furent relus en résumé, pour nous fixer l'affaire qui remonte en pleine fête de l'Aïd Esseghir 1444, quand S.J.

Un très beau gosse, chômeur-oisif de 35 ans, a au cours de la fête de l'Aïd, invité Y.R. 18 printemps, un très bel ado qui fait beaucoup moins que son âge, par son voisin du bâtiment, qu'ils occupent au 6ème et 7 ème étage! À vrai dire, dans ce bâtiment, comme dans toute la cité des «1244 Logements», vieille de 51ans, les gens s'évitent, et donc, ne se fréquentent pas beaucoup!

Les allées et venues font que les habitants ne s'apprécient pas forcément, beaucoup! C'est pourquoi Y.R. a réfléchi vingt secondes, avant de rejoindre son voisin au pied du bâtiment. Comme le crépuscule pointait, l'ado de 18 ans demanda innocemment le pourquoi de cette invitation. Y.R.portait un tricot blanc, un léger gilet noir, à la mode, et une paire d'espadrilles blanches. S.J. l'invita à s'assoir près de lui. Ce que fera volontiers, Y.R. mais l'ado sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il y avait de quoi!

D'ailleurs, le jeune voisin avait déjà décelé le vice dans le regard insistant de S.J.qui était tout le temps seul, dans la rue, au pied du bâtiment, dans les escaliers.

Le jeune homme savait depuis longtemps que son ainé de voisin était invisible durant les trois journées fériées, toutes les fêtes! C'était un irascible solitaire, et toute la cité le savait. Que voulait signifier le pourquoi de l'invitation, à cette heure? Il n'avait pas encore fini de se poser la question, qu'une main calleuse et baladeuse fit tressaillir l'adolescent! Il s'écria, se leva, méfiant et sur ses gardes:

«Et puis quoi encore? Ôtez vos mains de mes cuisses! Que croyez-vous à qui, donc, avez-vous affaire? Vous me connaissez pourtant assez bien, depuis mon jeune âge. Enlevez vos sales mains, sinon, vous aurez affaire à mon père! Vous n'avez pas honte? Vous en prendre à un enfant de la cité?

À quelqu'un que vous avez pu à chaque fois, avoir le coup de main nécessaire! Regardez-vous dans une glace, et vous aurez une folle envie de vous lancer un très gros crachat au visage! Je peux à l'instant, ameuter toute la cité, et vous démasquer!

Le parquetier lira au début de son intervention, l'article 333 (loi n°82-04 du 13 Février 1982) du code pénal qui dispose que: «Toute personne qui a commis un outrage public à la pudeur est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 à 2000 DA.

Lorsque l'outrage public à la pudeur a consisté en un acte contre nature avec un individu du même sexe, la peine est un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 1000 à 10 OOO DA.» Puis, il ira jusqu'à flétrir de genre de comportements: «Oui, vous portez le hideux masque en cire transparente d'un soi-disant honorable chic, hadj bien rangé, astiqué comme une peau de gazelle, alors qu'en réalité, vous n'êtes qu'un assassin d'âmes pures, et innocentes!

Vous n'avez peut-être pas violé l'ado, mais seulement tenté, et c'est sur ce «seulement tenté», que j'en appelle à l'honorable tribunal d'infliger une peine dont il se souviendra! Honte à vous!»

Le procureur qui s'était emballé dès le début de sa tranchante et aiguisée, intervention, avait coupé son réquisitoire en deux parties, sans franchement, le dire: «Honnêtement, n'était-ce le métier qui l'exige, je ne pourrais pas vous regarder en face! Non, vous êtes un criminel en puissance, et en liberté!

Un pédophile est un criminel, et non pas, comme le laissent entendre certains, un malade! Malade? Dites-vous? Non, Ms-dames Un malade ne s'adonne pas à ce genre d'exercice minable, exécrable, condamnable! Seul, un criminel est capable de s'attaquer à son semblable pour l'avilir.

Au nom du ministère public, je réclame le maximum de la peine prévue par ce délit!» termine le procureur, qui sera satisfait douze minutes plus tard, par la décision de la juge, de condamner au ferme, l'inculpé qui, pour la 1ère fois, ple urera...