Les filles d'Olfa, de Kaouther Ben Hania, a sauvé le cinéma tunisien, cette année, puisqu'il se retrouve sur tous les fronts du cinéma mondial: Cannes, les Césars et les Oscars.

Un docu-fiction qui bouleverse totalement le parcours du cinéma arabe et tunisien. Les filles d'Olfa, de Kaouther Ben Hania c'est l'histoire en 2015, d'Olfa Hamrouni, une Tunisienne mère de quatre filles, qui plonge en plein cauchemar après que ses deux aînées, Rahama et Ghofrane, partirent se joindre au groupe armé État islamique en Libye.

Olfa Hamrouni et ses deux benjamines, Eya et Tayssir, se trouvent au coeur du documentaire Les filles d'Olfa. Afin de combler l'absence de Rahama et Ghofrane, la cinéaste a eu l'idée d'inviter deux actrices à les incarner. Il en résulte une oeuvre hybride fascinante.

Olfa, Eya et Tayssir font connaissance avec Nour Karoui et Ichraq Matar, chargées d'interpréter respectivement Rahama et Ghofrane. Leur présence bouleverse la mère et les soeurs, dont la réaction transcende le dispositif de «docu-fiction» et nous frappe en plein coeur.

Les deux jeunes filles qui sont à présent emprisonnées, ne sont pas les seules à être interprétées par des actrices. Olfa l'est aussi, par Hend Sabri, lors des reconstitutions. En ces occasions, les vraies Eya et Tayssir interagissent avec les doublures de leurs soeurs et de leur mère. Parfois, la vraie Olfa intervient, corrigeant telle réplique ou précisant telle intention.

À noter que l'acteur Majd Mastoura joue tous les personnages masculins, de l'ex-mari d'Olfa à son amoureux subséquent, en passant par un policier.

Le docu-fiction de 110 minutes, Les filles d'Olfa ou (Four Daughters), a créé l'évènement lors de sa présentation au Festival de Cannes 2023. Acclamé par la Critique internationale, ce film vient d'être officiellement sélectionné, le jeudi 21 décembre dernier, pour concourir dans les catégories «Meilleur long-métrage international» et «Meilleur documentaire» aux Oscars 2024, selon les annonces de l'Académie des Oscars et du Centre national du cinéma et de l'image (Cnci). Porté par la comédienne tunisienne installée en Égypte, Hend Sabr, le film bénéficie d'un casting riche et diversifié. Les filles d'Olfa est une coproduction entre la Tunisie, la France, l'Allemagne et l'Arabie saoudite.

La réalisatrice Kaouther Ben Hania brosse un portrait intime d'Olfa et de ses filles, explorant des thèmes tels que l'espoir, la rébellion, la violence, la perte, le chagrin et la transmission maternelle.