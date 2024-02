YouTube va-t-il remplacer la télévision? C'est la question que se posent depuis quelques années les experts en audiovisuel.

Le constat est alarmant et plausible, puisque les derniers chiffres google le confirment. YouTube TV, a dépassé les huit millions

d'abonnés, s'imposant ainsi comme le plus grand service de diffusion de contenu aux États-Unis. Ce nombre important d'abonnés le positionne également comme le quatrième fournisseur de télévision par câble du pays, derrière Comcast, Charter et DirectTV, et légèrement devant Dish Network.

Le P-DG de YouTube, Neal Mohan, a déclaré que la prochaine frontière pour la plate-forme de streaming vidéo était d'entrer dans les salons des gens via son service de télévision par abonnement. Selon lui, la société envisage les gens qui regardent YouTube d'une manière qui rappelle les familles se réunissant pour regarder la télévision traditionnelle ensemble à la maison.

Mohan a également révélé que les gens regardent désormais en moyenne plus d'un milliard d'heures de contenu YouTube sur leur téléviseur chaque jour. Un abonnement YouTube TV commence à 72,99 $ par mois, ce qui en fait l'un des services de streaming les plus chers disponibles. Cependant, pour ce prix, les utilisateurs ont accès à un ensemble de plus de 100 chaînes câblées traditionnelles, dont CNN, Espn, Hgtv, etc. Cela s'ajoute à tous les grands réseaux, tels que ABC, CBS, FOX, NBC et leurs filiales locales. Comme par câble, les abonnés YouTube TV peuvent opter pour des forfaits complémentaires comprenant des chaînes de cinéma premium telles que HBO ou Showtime. De plus, il existe des forfaits 4K qui offrent du contenu en ultra-haute résolution, ainsi que des modules complémentaires linguistiques pour ceux qui souhaitent regarder du contenu en langue étrangère.

Les fans de football peuvent également s'abonner au NFL Sunday Ticket pour 350 $ par an.

YouTube TV est en concurrence avec les opérateurs traditionnels de câble et de DTH en tant que l'un des plus grands fournisseurs de télévision payante du pays. Avec huit millions d'abonnés, la société se classe au quatrième rang dans la catégorie, dépassant Dish Network avec 6,72 millions de clients. Comcast est en tête de liste avec 14,49 millions d'abonnés, tandis que Charter est en deuxième position avec 14,37 millions de clients.

Le fournisseur DTH DirecTV est au troisième rang avec 11,85 millions d'utilisateurs. L'annonce intervient quelques jours seulement après que Google a révélé que YouTube Music et Premium combinés avaient dépassé les 100 millions d'abonnés. Ce chiffre risque de monter en hausse dans les années à venir.