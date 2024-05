«C'est un signe fort de la bonne entente de nos relations avec l'Algérie. Je suis très reconnaissante vis-à- vis des autorités algériennes, en particulier du ministère de la Culture et des Arts» nous a affirmé Mme Antonia Grandé, directrice de l'Institut culturel italien en Algérie, qui souligne avoir essayé d'assurer «une très bonne présence en contact avec le commissariat du festival d'Annaba du film méditerranéen, en accompagnant le film d'ouverture du cinéaste très connu, Nanni Moretti «Vers un avenir radieux». Et d'évoquer les autres films récents qui figurent aussi au programme, notamment «La chimera» d'Alice Rohrwacher, présenté dans la section «La Perle de la Méditerranée». Un autre film italien important figure au programme et ce, en compétition officielle, il s'agit du long métrage fiction «Io Capitano» de Matteo Garrone, film sélectionné aux Oscars. Le festival du film méditerranéen d'Annba a organisé aussi cette semaine, une conférence spéciale inscrite sousle titre «130 ans de cinéma italien à travers le regard des critiques». Cette conférence a été animée par des critiques et chercheurs italiens, spécialistes de son histoire et des noms ayant développé ce cinéma. «Ce fut une tres bonne conférence qui eut beaucoup de succès» s'est félicitée Mme Grandé en évoquant le rapport entre les cinéastes italiens et l'Algérie et le monde arabe, notamment la collaboration entre Gilo Pontecorvo avec l'Algérie pour la réalisation du film «La bataille d'Alger», mais aussi la relation de Visconti avec l'étranger, aussi de l'intéret de Pasolini pour le monde arabe, sans compter Roberto Rossilini qui a fait une production italienne pour la télé sur saint Augustain, en mettant à l'honneur ce dernier à Annaba. Évoquant la conférence sur l'industrie cinématographique, Mme Grandé nous parlera du projet d'accord de coproduction cinématographique entre l'Algérie et l'Italie. «Le cinéma est important et pour l'Italie et pour l'Algérie et je suis sûr que cela pourra apporter beaucoup sur le plan économique...Pour l'instant, il y a toute la volonté pour arriver à la signature de cet accord.» Et de relever: «A notre échelle au niveau de l'Institut culturel italien, non seulement on ramène des films et des réalisateurs, mais on travaille beaucoup sur la formation, vu qu'il y a beaucoup d'intéret de la part des autorités algériennes, nous aussi on essaye d'organiser des formations sur les différents métiers du cinéma.»En dehors de cela, lI'Institut culturel italien se veut aussi très actif dans l'organisation de moult activités culturelles dans l'espoir de répondre aux attentes des Algériens. Ainsi, ce dernier aura «un mois de mai très intense nous apprend -on. «On organise un concert de jazz, à Alger, puis à Oran, une conférence sur le recyclage et l'écologie pour faire des oeuvres artistiques notamment mais aussi sur les anciennes bâtisses qui se verront se transformer en lieux de culture. Dans le cadre du festival de musique symphonique, un orchestre italien sera présent aussi à Alger et au TNA un autre spectacle. Les mois de juin et de juillet connaîtront aussi d'autres activités avec notre participation au Festival Européen de la musique qui met à l'honneur cette année l'Afrique et enfin, au festival international de la danse contemporaine.»