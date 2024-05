Le secteur agricole se prépare activement à la grande opération de recensement agricole qui débutera le 19 du mois de mai prochain à travers tout le territoire national. À l'instar de toutes les wilayas, Tizi Ouzou s'active pour réussir cette troisième campagne de collecte d'informations sur le secteur agricole après une première effectuée en 1973 et une deuxième en 2001.

Le ministère de l'Agriculture explique la nécessité de ce troisième recensement par le grand développement connu par le secteur agricole durant ces deux dernières décennies. Des mutations qui appellent une autre campagne afin de permettre une meilleure vision du présent et de l'avenir.

Les services agricoles de la wilaya ont, à maintes reprises, étalé la procédure de recensement, notamment son volet technique et ses objectifs. Des sorties ont été organisées sur le terrain pour expliquer aux agriculteurs le procédé afin de les inciter à être au service des techniciens du secteur qui débuteront leur travail à partir du 19 du mois de mai prochain. Il s'agit en effet de visiter toutes les exploitations agricoles pour recueillir le maximum d'informations et de données auprès des exploitants sur la base d'un questionnaire élaboré par la commission technique pilotée par le responsable des services de l'agriculture de la wilaya, avec à l'évidence l'apport et la participation d'autres intervenants à l'instar de l'Unpa et la Chambre nationale d'agriculture.

À rappeler que contrairement aux deux précédents recensements, ce troisième sera marqué par l'arrivée en masse de l'informatisation des données collectées. Un apport qui sera déterminant dans les prochaines stratégies de développement du secteur.

Lors des préparations qui se poursuivent à travers la direction des services agricoles et ses subdivisions à travers les daïras ainsi que la Chambre de l'agriculture, la commission chargée des préparatifs s'est attelée à élaborer la mise en oeuvre des moyens nécessaires pour la réussite du recensement général de l'agriculture via un contrôle et un suivi de l'avancement rigoureux de l'opération. Sa mission sera également d'animer et de coordonner le travail avec le comité de wilaya et des communes mis en place pour cet effet.

Un processus visant en final à valider le travail réalisé par le comité technique opérationnel.

En fait, les services agricoles ont expliqué, dans leurs sorties, que ce troisième recensement concerne les exploitants et les exploitations agricoles, le foncier agricole, la spécificité des plantations et le cheptel.

Les données recueillies concernent le bâti implanté dans les exploitations, le volet de la mécanisation, les intrants, les engrais utilisés, les semences et leur provenance ainsi que la quantité de ces produits.

Le recensement concernera aussi le volet des ressources en eau dans la wilaya, car les données récoltées seront d'un apport important dans la définition des quantités utilisées, les capacités de stockage, ainsi que le système d'arrosage.

Le recensement de la main-d'oeuvre sera enfin, un autre chapitre qui ne sera pas négligé par les techniciens qui seront sur le terrain des opérations dès la journée du 19 mai prochain. Toutes ces informations seront ainsi exploitées pour l'efficacité des prochaines stratégies de développement du secteur agricole.

Ce recensement général de l'agriculture, dont le lancement est prévu le 19 mai prochain, est «une opportunité pour connaître les capacités nationales et déterminer les besoins du secteur de manière à en faire bénéficier l'agriculteur et l'économie nationale», avait d'ailleurs affirmé le ministre de l'Agriculture, Youcef Cherfa lors d'une visite qu'il a effectuée le 2 avril dans la wilaya d'Aïn Defla.