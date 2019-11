Le gouvernement afghan a libéré trois "importants" prisonniers talibans dans le cadre d'un échange avec deux professeurs américain et australien enlevés, a rapporté mardi la chaîne afghane Tolo News. Il s'agit d'Anas Haqqani, Haji Mali Khan et Hafiz Rashid du Réseau Haqqani. Ce dernier, lié aux talibans, opère principalement dans les provinces orientales, ainsi qu'à Kaboul, capitale afghane. "Annas Haqqani et deux autres prisonniers du Réseau Haqqani ont été libérés de Bagram et sont arrivés au Qatar lundi matin", a affirmé la chaîne en précisant qu'ils devaient être placés sous résidence surveillée à Doha. La chaîne n'a su préciser si les deux Occidentaux avaient eux aussi été libérés. Le 12 novembre, le président afghan Mohammad Ashraf Ghani avait annoncé la décision de libérer le trio de talibans, affirmant que cette décision avait été prise après consultation avec les partenaires internationaux de l'Afghanistan. Il avait précisé que cette libération serait conditionnelle et devrait ouvrir la voie à des négociations directes avec les talibans en vue de trouver un règlement négocié à la crise que traverse le pays. Pourtant, cette libération a été largement remise en cause en Afghanistan. Le professeur américain Kevin King et son collègue australien Timothy Weeks, qui travaillaient à l'Université américaine d'Afghanistan, ont été enlevés en août 2016 près de l'université situé dans le sud-ouest de

Kaboul. Annas Haqqani est le fils de Jalaluddin Haqqani, ancien commandant aujourd'hui décédé du Réseau Haqqani. Tenu responsable de nombreuses attaques très médiatisées contre les forces de sécurité, le mouvement a été placé sur la liste des groupes terroristes par les Etats-Unis en 2012.