L’Association Française d'Amitié et de Solidarité avec les Peuples d'Afrique (Afaspa), a dénoncé l'implantation du siège du Réseaux Afrique des maisons de la francophonie dans la ville sahraouie occupée Dakhla, estimant que cette décision " est injuste et

discourtoise".Dans une lettre adressée à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie, l’Association relève d’emblée que le Maroc n’a aucune hégémonie ou souveraineté sur le territoire du Sahara occidental, considéré comme un territoire non automne par l’ONU, pour y organiser diverses initiativesinter nationales."Ce n'est pas pour le régime marocain d'organiser diverses initiatives internationales, afin de donner un vernis de légitimité à sa présence illégale dans ce territoire non autonome, duquel l'Assemblée générale de l'ONU lui a demandé à plusieurs reprises de se retirer", souligne le président de l’association, Jean-Paul Escoffier dans cette missive.Pour l'association, l’installation du siège du Réseaux Afrique des maisons de la francophonie dans la ville de Dakhla , en plus du fait qu’elle est discourtoise, implique la France qui n’a jamais reconnu le Sahara occidental comme faisant partie du Royaume du Maroc tel qu’il a été

l'illégalité internationale alors que la France n'a jamais reconnu le Sahara occidental comme faisant partie du royaume du Maroc. Ce qui a été réaffirmé récemment par la Cour Européenne de Justice", écrit l’association.Selon l'Afaspa, "le Maroc dispose, de nombre de villes universitaires, où le Français est plus communément parlé seraient plus à même d'accueillir ce siège en toute légalité".Pour toutes ces raisons, l’Association sollicite "l’intervention de Jean-Baptiste Lemoyene auprès du Président de ce réseau, dont l'allégeance aux visées politiques de son pays" augure mal son souci d'œuvrer pour "le dialogue des cultures et la culture du dialogue". Et déplore que le seul dialogue que le régime marocain entretient présentement dans le territoire du Sahara occidental "est celui de la matraque et le déni de la richesse de la culture sahraouie exclue des programmes scolaires et de la médiathèque de Laayoune".