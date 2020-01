Le président de la Fédération nationale de transport des voyageurs et marchandises (FNTVM), Boucherit Abdelkader a mis en avant, dimanche à Alger, la nécessité d'un schéma national de transport dans le cadre des efforts visant à réduire les accidents de la route, qui ont pris des proportions tragiques, ces derniers temps. Lors d'une conférence de presse sur le fléau des accidents de la circulation et les mécanismes à adopter pour le juguler, le président de la FNTVM, affiliée à l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), a appelé à la nécessité de mettre en place un schéma englobant toutes les activités de transport (bus de longues distances, transport urbain et suburbain, transporteurs de marchandises et conducteurs privés) en vue de réguler le transport et parvenir ainsi à une réduction progressive du nombre des accidents de la circulation. Appelant les pouvoirs publics à organiser des assisses nationales sur les accidents de la circulation afin de dégager une feuille de route pour réduire le nombre des accidents déplorés au quotidien, M. Bouchrit a plaidé pour l'intensification des campagnes de sensibilisation avec la participation des différents acteurs car "le transport est l'affaire de tous", a-t-il dit.