Plus de 100.000 enfants en lien avec l'immigration sont actuellement détenus aux Etats-Unis, un total comprenant les enfants en compagnie de leurs parents et les mineurs séparés de leurs familles, a affirmé lundi l'ONU. "Le nombre total des (enfants) détenus est de 103.000", a déclaré le principal auteur de l'Etude globale des Nations Unies sur les enfants privés de liberté, Manfred Nowak, qualifiant cette estimation de "prudente". Plus de 7 millions d'enfants dans le monde sont privés de liberté et leur sort constitue une violation de la Convention des droits de l'enfant", déplore lundi l'ONU dans une nouvelle étude présentée à Genève.

Bien que les experts de l'ONU aient conclu que la détention d'enfants pour des raisons liées à la migration ne peut jamais être dans l'intérêt supérieur de l'enfant, au moins 330.000 enfants dans 80 pays sont détenus chaque année dans des centres d'immigration. L'annonce de ces chiffres, coïncide avec la célébration lundi, du 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.