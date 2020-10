"Par fidélité à la politique de la responsabilité sociale du groupe et dans le souhait d'accompagner la rentrée scolaire, le groupe Sonatrach a offert 500 tablettes et plusieurs matériels informatiques au profit du ministère de l'Education nationale en vue d'équiper les écoles pilotes désignées par la tutelle au niveau des zones d'ombre", précise Sonatrach dans le communiqué publié sur son compte officiel Facebook.

A travers cette opération pilote, les élèves des écoles ciblées bénéficieront de moyens modernes leur facilitant le suivi des cours et permettant d'alléger leurs cartables, poursuit-on de même source.

En concrétisation de sa politique de solidarité avec les zones d'ombre, le groupe public a procédé à l'installation de chauffe-eaux solaires et l'équipement de salles informatiques avec raccordement au réseau internet au sein de plusieurs établissements scolaires dans les communes de Debdab à Illizi (5 primaires, 3 collèges et un lycée) et Oum Tiour à El Oued (2 primaires et un collège).

De telles opérations de solidarité dénotent "l'intérêt accordé par Sonatrach, voire sa participation efficace, à l'amélioration des conditions de scolarisation des élèves", a conclu le communiqué.