Les amateurs de skateboard, de roller et d'escalade ont trouvé leur bonheur, laissant libre cours à leurs talents sur la piste, première du genre, qui leur a été dédiée au parc urbain de Bab Ezzouar, à l'occasion de la première édition du festival des sports d'Alger organisé par la wilaya d'Alger au niveau de 5 sites sur 3 jours (25-27 avril). Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire Brahim Merad avait supervisé, jeudi, en marge du lancement officiel de la première édition du festival des sports d'Alger, en compagnie du wali d'Alger, Mohamed Abdennour Rabhi, l'inauguration officielle du parc urbain, situé derrière le centre commercial de Bab Ezzouar, après le réaménagement du site autrefois classé point noir, où des aires pour les sports urbains, à l'instar de l'escalade et du skateboard ont été créées.

Parmi les caractéristiques du parc, la disposition du premier espace aux normes internationales pour les différents sports de glisse, ainsi que les vélos «BMX» du freestyle (Skate parkour park).

Le mur d'escalade, l'autre attraction

Les sports urbains, ainsi que l'indique leur nom, sont ceux pratiqués en milieux urbains, comme les rues des grandes villes et non sur les espaces sportifs conçus spécialement pour ces sports, tels qu'un stade de foot ou un terrain de tennis. Bien que les pratiquants de ces sports existent en Algérie depuis le début des années 2000, l'absence d'espaces aux normes requises a interdit la propagation de ces activités et privé les jeunes de se structurer dans des clubs et des associations. L'APS a rencontré, lors de sa visite de terrain au parc urbain de Bab Ezzouar centre, un groupe de jeunes garçons passionnés par ces sports. Parmi ces jeunes, Riad Kherbouche (19 ans), qui s'est déplacé de son quartier du Ruisseau (commune de Belouizdad) à Bab Ezzouar afin de pratiquer le skateboard, s'est réjoui de cet espace qui lui permettra «de laisser libre cours à ses talents, lui et bien d'autres skateurs talentueux».

Le mur d'escalade a, aussi, vu une large affluence d' enfants et adolescents accompagnés de leurs familles.

Forte affluence des familles

Le deuxième jour du festival des sports d'Alger a été marqué par une forte affluence des familles algériennes et des jeunes sur les différents sites réservés à cette manifestation importante, ce qui a été évident vendredi après-midi et le samedi au niveau du parc des Grands Vents -Dounia parc-.

De nombreuses familles ont fait le déplacement via les bus de l'ETUSA qui a accompagné cette manifestation en assurant le transport gratuit aux Algérois vers les cinq sites abritant les activités du festival.

Dans une déclaration à l'APS, l'élu de l'APW d'Alger, Islam Belil, a indiqué que « les jeunes ont besoin de pareils espaces et initiatives, en témoigne la forte affluence des différents franges de la société». Plus de 8 000 participants ont été enregistrés sur les différends sites, ce qui est «extrêmement encourageant», a-t-il ajouté. Cette manifestation verra «plus de 70 activités sportives et de loisir, dédiées aux différentes franges de la société notamment les jeunes, outre des activités pour enfants, femmes et personnes aux besoins spécifiques».