L'enquête sociale nationale sur la qualité du service public de l'eau a été officiellement lancée par le ministre des Ressources en Eau, Arezki Berraki, a indiqué dimanche l'Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE) dans un communiqué.Selon la même source, cette enquête nationale sur la satisfaction du citoyen quant à la qualité du service public de l'eau, doit recueillir des renseignements auprès de 550.000 foyers au niveau de 1.541 communes à travers le territoire national.

Après avoir recruté et formé quelque 5.000 jeunes universitaires, la vaste opération menée par AGIRE a été lancée officiellement par le ministre des Ressources en Eau, Arezki Berraki, le 14 janvier dernier à partir de Blida, précise le communiqué.

L'objectif pour le secteur des ressources en eau, selon AGIRE, est de disposer d'indicateurs objectifs de la satisfaction de l'usager,

d'identifier et de mesurer les attentes des usagers mais aussi de construire des plans d'action d'amélioration de la satisfaction.

"C'est pourquoi tous les moyens seront mobilisés dans le but d'identifier les lacunes et de connaitre la situation réelle de la qualité du service public pour pouvoir mettre en place des actions d'amélioration ciblées et adaptées aux attentes des usagers", explique l'Agence.