Surpassant plusieurs de ses homologues d’Asie du Sud-Est dans le dernier classement mondial sur la puissance des pays, le Vietnam occupe la 32e position dans le monde, selon un rapport de l’US News and World Report. Le Vietnam a grimpé de deux places, par rapport à l’année dernière pour se classer 32e sur 80 économies dans le classement de puissance 2019, basé sur une moyenne de scores liée au leadership d’un pays, à son influence économique et politique, à ses alliances internationales et à ses forces armées. Le Vietnam a marqué en moyenne 0,9 point sur une échelle de 10 en termes de force militaire. Cependant, sa capacité d’alliance internationale reste limitée, selon les résultats du rapport.