«Plus de 7 millions d’enfants dans le monde sont privés de liberté et leur sort constitue une violation de la Convention des droits de l’enfant», a déploré lundi dernier l’ONU dans une nouvelle étude présentée à Genève. «Il ressort clairement des opinions exprimées par les enfants dans l’étude que, pour eux, la privation de liberté signifie essentiellement la privation de leur enfance», souligne cette étude établie par l’expert indépendant de l’ONU, Manfred Nowak. Il ressort de ce rapport que «les enfants privés de liberté sont invisibles pour la grande majorité de la société et viennent de segments les plus pauvres de la société, appartenant aux minorités ethniques et religieuses, aux peuples autochtones, aux familles de migrants ou de réfugiés».