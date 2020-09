L'Arabie saoudite autorise le survol de son espace aérien «en direction et en provenance de tous les pays à la demande des Emirats arabes unis», a annoncé hier l'Autorité générale de l'aviation civile, deux jours après le premier vol commercial direct entre Israël et les Emirats. La décision annoncée, hier, va «permettre le passage dans l'espace aérien du royaume des vols à destination et en provenance des Emirats arabes unis de et vers tous les pays», a précisé l'organisme public cité par l'agence officielle Saudi Press Agency (SPA). Lundi, une délégation américano-israélienne s'est rendue à Abou Dhabi à bord d'un avion effectuant un vol direct entre l'Etat hébreu et les Emirats, quelques semaines après l'annonce de la normalisation des relations entre les deux pays. L'avion de la compagnie israélienne El Al avait alors survolé le territoire saoudien bien que Riyadh n'ait pas officiellement de relations avec l'Etat hébreu. Les autorités saoudiennes ont, à plusieurs reprises, insisté sur la nécessité d'un règlement du conflit israélo-palestinien avant toute normalisation avec l'Etat hébreu.

«Les positions fermes et permanentes du royaume à l'égard de la cause palestinienne ne changeront pas par l'autorisation du survol de son espace aérien», a tweeté, hier, le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Fayçal Ben Farhane. L'accord de normalisation entre les Emirats et Israël, négocié par les Etats-Unis, a été vivement dénoncé par les Palestiniens qui l'ont qualifié de trahison envers leur cause. Lors de la visite de la délégation américano-israélienne à Abou Dhabi lundi et mardi, les responsables des trois pays ont convenu de développer la coopération dans divers domaines. Hier, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a confirmé des informations de presse sur des vols directs entre Israël et les Emirats. «Les avions israéliens et ceux de tous les pays pourront voler directement d'Israël à Abou Dhabi et Dubai, et revenir», a-t-il déclaré dans une courte vidéo. Pour sa part, le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a réitéré hier, après avoir discuté par téléphone avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, son soutien à l'accord de normalisation des relations entre Israël et les Emirats arabes unis. M. Sissi soutient «tout développement pour apporter la paix dans la région de façon à préserver les droits des Palestiniens», selon un communiqué de la présidence égyptienne, précisant que le président avait insisté sur la nécessité de «permettre l'établissement d'un Etat indépendant (pour les Palestiniens) et d'assurer la sécurité d'Israël». Selon lui, l'accord entre les Emirats et Israël est «un pas dans cette direction». Par ailleurs, le président égyptien a mis en garde contre toute «décision unilatérale» de la part d'Israël, telle que l'annexion des territoires palestiniens. Les Emirats arabes unis et Israël ont annoncé le 13 août un accord pour normaliser leurs relations -officieuses depuis des années-, les Emirats devenant ainsi le premier pays du Golfe à établir des relations avec l'Etat hébreu, et le troisième du monde arabe après l'Egypte en 1979 et la Jordanie en 1994. L'accord de normalisation prévoit, selon les Emirats, la suspension par Israël de l'annexion des territoires qu'il occupe en Cisjordanie mais M. Netanyahu a rapidement affirmé qu'il s'agit d'une suspension temporaire. De leur côté, les Palestiniens ont condamné l'accord entre les Emirats et Israël, accusant Abou Dhabi de trahison et de violation du consensus arabe qui faisait du règlement du conflit israélo-palestinien une condition sine qua non à la normalisation des relations avec l'Etat hébreu.