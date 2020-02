Après la crise de surproduction de la pomme de terre qui a remis sur le tapis le problème des circuits de commercialisation, la mercuriale a connu une légère stabilité, même si certains produits continuent à coûter cher. Le net regain d'activité des services locaux du commerce, qui multiplient les sorties et les contrôles, seraient à l'origine du changement constaté dans l'offre. Sur les étals du marché quotidien du chef-lieu, le citoyen pouvait faire ses emplettes sans se ruiner.

La nette baisse est à l'actif de la sardine qui coûtait, vendredi dernier, entre 700 et 800 DA, était proposée hier, à 350 DA. La grande marge est dûe, selon les plus initiés, au fait qu'en fin de semaine, la majorité des citoyens se rabat sur ce produit de la mer. Devant la forte demande, les commerçants qui ont le monopole sur le produit, revoient à la hausse le coût. Concernant les légumes, les prix ont sensiblement diminué ces derniers jours, surtout que la sècheresse, qui pointe à l'horizon, semble être un spectre craint par les commerçants qui voient leurs produits se faner, quand ils sont trop exposés. La carotte, la courge, le haricot vert, la tomate, le poivron... sont autant de produits fragiles que le vendeur «liquide» avant qu'ils ne se détériorent. Comme les commerçants, du moins une bonne partie sont de mauvaise foi, ils réalisent des marges plus importantes sur les produits stockés en prévision du mois de Ramadhan.

Les brigades de la direction du commerce multiplient les sorties et s'attaquent aux petits commerçants informels.

De l'avis de la majorité, ces jeunes, qui vivent de cette activité, ne sont pas à l'origine du déséquilibre du marché, les vrais responsables sont ces intermédiaires qui écument les espaces de gros et de demi-gros. L'opération coup de poing menée par les pouvoirs publics contre le commerce informel s'estompe, puisque des marchés entiers ont poussé aux quatre coins des villes. A Bouira, c'est la sortie Sud sur la RN5, qui a fini par devenir un marché. à l'Ouest et à moins de 5 km de la ville au village Saïd Abid, les accotements de la RN 28 servent de point de vente à des jeunes.

«La lutte contre le phénomène ne peut se faire sans une stratégie à long terme. Il faut d'abord construire des espaces et plus précisément des marchés de gros, de demi-gros pour avoir une emprise sur ces prix et exercer un contrôle rigoureux», pense un spécialiste.

Le souci de l'autorité, dans son action pour préserver la paix sociale, reste une entrave à des décisions mûrement réfléchies, qui tenterait de préserver l'intérêt du citoyen et qui relègue les droits de ce dernier au

second degré.

La liberté des prix ne se justifie pas du tout. «En interdisant le commerce informel, les responsables s'attaquent aux petits jeunes qui s'adonnent à un commerce sur les places publiques mais ils n'ont jamais inquiété les barons», commente un jeune vendeur du marché de proximité des 1 100 Logements, au chef-lieu de wilaya.

Dans son discours devant les walis, le président de la République a déploré l'inexistence d'une industrie agroalimentaire. Bien avant cette industrie, il faut d'abord penser à réguler les circuits de distribution à travers des marchés de gros dûment réglementés. Bouira reste un exemple en la matière, elle qui a bénéficié de l'inscription d'un marché à Aïn Bessem, mais qui, à ce jour et après plus de 10 ans, n'a pas encore vu le jour. Un autre fait et non des moindres est à retenir. La crise du lait en sachet relève désormais du passé. Le produit est disponible à travers l'ensemble des villes de la wilaya. Là aussi, il est nécessaire de préciser qu'un investisseur local a déposé un dossier, n° 516 du 9 mai 2016 auprès de la direction de l'industrie et des mines pour la réalisation d'un complexe de fabrication de lait et de ses dérivés, et attend toujours une réponse.