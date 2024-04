Le chef d'état-major de l'ANP a délivré, hier, à l'Ecole supérieure du matériel, des messages plutôt techniques. Saïd Chanegriha qui paraissait on ne peut plus satisfait du travail réalisé dans «l'acquisition des facteurs de force et de disponibilité opérationnelle», a renvoyé aux cadres de l'ANP et à l'opinion nationale une image de sérénité d'une armée totalement prête à faire face à n'importe quel défi. Une sérénité qui conforte l'idée que se font les Algériens de l'institution militaire, c'est-à-dire, forte, patriotique et pleinement engagée dans la défense de la souveraineté nationale dans les limites de ses missions constitutionnelles.

Cinq ans après le Hirak, l'on mesure l'importance de son rôle dans la stabilisation et la protection du pays sur les quelques mois de flou entre la démission du président Bouteflika et l'élection du président Tebboune du 12 avril 2019. L'accompagnement du sursaut citoyen par l'armée et son souci d'éviter toute dérive ou ingérence, a conforté les rapports entre cette institution gardienne de la stabilité et une société qui a pris conscience des dangers qui guettent le pays. Il faut dire que durant ces quatre années, l'ANP n'a cessé de rendre publiques toutes ces activités, consolidant par- là même un lien précieux tissé dans l'adversité d'une séquence politique qui avait nécessité une grande maturité des Algériens et de leur armée. C'était exactement ce qui s'était produit. Et aujourd'hui, cinq années plus tard, le chef d'état-major de l'ANP poursuit sa mission de gardien vigilant d'une stabilité sécuritaire chèrement acquise. Les différents discours, tantôt destinés aux hommes et aux femmes de l'institution qu'il dirige, tantôt à l'opinion nationale, sont autant de balises qui permettent à la société de maintenir leur niveau de vigilance. Intervenant en appui aux propos du président Tebboune qui a inauguré un nouveau style de communication avec les Algériens, Saïd Chanegriha complète la stratégie de l'État en la matière, en ouvrant l'ANP aux Algériens.

Le chef d'état-major n'avait objectivement pas besoin de partager avec l'ensemble des Algériens son propos destiné aux cadres de la direction du matériel. Qu'il soit satisfait de l'application «des actions logistiques exécutées au titre de l'exercice 2023-2024», pourrait ne pas intéresser forcément les civils. Seulement voilà, l'ANP n'est pas une armée comme les autres. Elle est populaire, républicaine et héritière d'une glorieuse révolution qui a mis à genoux la 4e puissance mondiale de l'époque. «Les perspectives de développement des performances de l'arme du matériel dans les années à venir», peut ne rien signifier pour les millions d'Algériens, mais pour le responsable de l'institution militaire, l'ANP appartient à tous. Comme elle a sauvé le pays d'une dérive terroriste durant les années 90, elle a accepté et endossé le principe de la réconciliation nationale et évité au pays de sombrer dans le chaos, elle informe, aujourd'hui, les citoyens de ses diverses activités. De son combat contre la criminalité transnationale, jusqu'à ses acquisitions en matériel de guerre sophistiqué en passant par son souci à maintenir haut le moral des soldats et des officiers.

La réunion d'hier était destinée à faire «le bilan exhaustif des activités en cours dans le domaine de la logistique des unités du corps de bataille de l'Armée nationale populaire», souligne le chef d'état-major. Cela suppose une évolution précise en matière de «développement des capacités de l'Armée nationale populaire et le rehaussement de sa disponibilité». Cela peut paraître anodin, mais les Algériens ont le droit de savoir que leur armée est active et se tient prête à toute éventualité. Dans d'autres interventions, face aux cadres de l'ANP, Saïd Chanegriha insistait lourdement sur la guerre de 4e génération que mènent les ennemis de l'Algérie, sur la situation complexe et compliquée au double plan régional et international.

Les appels à l'unité, à la mise en place du front interne relève d'une analyse de l'état du monde, mais aussi des informations acquises par les services de renseignement de l'ANP. Et ce n'est donc pas fortuit que le chef d'état-major évoque que «le parfait accomplissement des responsabilités de nos Forces armées, dans les circonstances actuelles, repose sur l'action concertée de tous et la fédération des efforts, avec tout ce que cela implique en termes de vigilance et d'assiduité dans l'exécution des missions assignées avec la précision et la rigueur requises», lors de son discours devant les cadres de la direction du matériel.