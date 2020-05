Treize «terroristes» ont été tués samedi lors d'un «accrochage» avec l'armée, dans la province du Soum, au nord du Burkina Faso, ont affirmé hier des sources sécuritaires burkinabè. «Un accrochage entre des groupes armés terroristes et des unités militaires du Soum a eu lieu samedi dans la zone de Gasseliki. Treize terroristes ont été tués par les unités qui ont réagi promptement «, ont-elles déclaré. «Aucune perte n'a été enregistré côté ami», a affirmé une autre source sécuritaire, précisant que «plusieurs engins roulants et de l'armement de guerre ont été saisis par les forces armées qui ont mis en déroute les assaillants». Une opération de ratissage a été lancée par le groupement antiterroriste. Cette semaine, les forces de l'ordre burkinabè ont perdu des hommes dans plusieurs attaques. Vendredi, trois personnes dont un soldat burkinabè ont été tuées au cours d'une attaque contre une patrouille militaire et deux terroristes ont été abattus. Lundi, sept personnes dont deux soldats sont morts lors d'une attaque revendiquée par le Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans (GSIM), principale alliance terroriste du Sahel affiliée à Al Qaïda.