Les répliques se multiplient à Mila, depuis le violent séisme de vendredi dernier, un séisme assez fort, de 4,9 degrés sur l'échelle ouverte de Richter. La terre a en effet de nouveau tremblé. Une réplique de 3,2 aux deux tremblements de terre qui avaient ébranlé, vendredi dernier, la wilaya de Mila, a été enregistrée, hier, à 11h31 à Grarem-Gouga. C'est ce qu'a indiqué le Centre de recherche en astronomie astrophysique et géophysique (Craag), dans un communiqué rendu public. «L'épicentre de cette secousse tellurique (réplique) a été localisé à 2 km au nord-est de Grarem-Gouga, dans la wilaya de Mila», a précisé le Craag. Pour rappel, deux tremblements de terre, de magnitudes respectives de 4,9 et 4,5 sur l'échelle ouverte de Richter, avaient secoué, vendredi dernier, la wilaya de Mila, occasionnant l'effondrement d'habitations, mais sans toutefois faire de victimes parmi la population. Après la nouvelle réplique ressentie hier, les habitants de Mila en craignent d'autres. Ils vivent avec la peur au ventre, de crainte de voir se reproduire des répliques similaires au séisme ressenti, vendredi dernier. La plupart d'entre eux ont passé la nuit de vendredi à samedi dernier, à la belle étoile, de peur des dégâts. Certains parmi eux veulent partir, pour échapper aux nouvelles secousses. Mais les familles sinistrées, sans solution de relogement après le séisme, se sont vues proposer un hébergement dans les structures jeunes et dans l'enceinte du stade Chahid Belaïd Belkacem, situées à la wilaya. Les autorités locales et les instances concernées s'emploient en effet à prendre en charge les victimes des secousses telluriques, et ce par la mise en oeuvre de deux démarches humanitaires. La première consiste en la mise en place d'un centre médical de la Protection civile au stade Belaïd Belkacem.