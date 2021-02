Ce qui n'était qu'une appréhension est aujourd'hui une réalité. Le variant britannique est à Alger et il faut y faire face et se préparer rapidement à ses pénibles conséquences. Apparu fin 2020 à Londres, ce variant du Covid-19 avait, en deux mois seulement, précipité l'Angleterre dans une nouvelle phase de l'épidémie avec une hausse de plus de 100% de cas par semaine. Le variant B.1.1.7 qui a une capacité de propagation extrêmement rapide, dépassant de 70% celle du variant classique, est aussi source d'inquiétudes partout dans le monde. Mahmoud Zureik, professeur en santé publique et en épidémiologie à l'université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines en parlant de ce variant n'écarte pas le risque important «de perte de contrôle», de la situation. Quelle parade existe-t-il alors pour l'Algérie? Surtout en cette période de grand relâchement. Il suffit pour s'en rendre compte, de marcher dans les rues, prendre le train ou simplement de regarder la télévision pour voir que même dans des rencontres officielles, la bavette n'est plus de rigueur! Depuis l'annonce du lancement de la vaccination, il y a comme un air d'après-Covid prématuré alors même que cette opération n'en est qu'à ses balbutiements. Avec un total de 300 000 doses reçues, l'Algérie ne pourra vacciner que 150000 personnes. Un nombre dérisoire comparé à un total d'au moins 20 millions de citoyens! Dans une semaine, le pays recevra son premier quota dans le cadre du dispositif onusien Covax et il s'agirait d'un lot de 700000 à 800000 doses. Cela est loin de pouvoir faire sortir le pays de la crise sanitaire si la propagation du variant anglais n'est pas stoppée. À Londres, certes, le gouvernement a fondé sa stratégie de sortie de crise sur la campagne de vaccination, mais cette dernière a été à grande échelle et un adulte sur trois a reçu, en quelques semaines, une première dose du vaccin, soit plus de 17,5 millions de personnes. L'Algérie n'étant pas dans ce cas-là, ne peut donc compter sur la campagne de vaccination et doit nécessairement reprendre les gestes salvateurs avec le port obligatoire du masque et le respect de la distanciation physique. Faute de quoi, le reconfinement s'imposera de fait. Car, si le variant circule normalement, «dans deux mois la situation va exploser», ont prévenu plusieurs experts appelant à l'accélération du rythme de la vaccination, la fermeture complète de l'espace aérien même aux rapatriements.

Ils recommandent enfin à l'ensemble des citoyens de faire preuve d'une vigilance maximale. C'est dire que la situation est vraiment alarmante à plus d'un titre et que le cauchemar du coronavirus est loin d'être fini malgré la découverte du vaccin.

Le virus n'a pas dit son dernier mot et il en cache bien des maux. L'heure est grave et une célérité dans la prise de décisions fermes est attendue.