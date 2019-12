Dans son communiqué parvenu à notre rédaction, le parti «salue l’élan populaire général qui a démontré une nouvelle fois l’union du peuple algérien, à travers son rejet instinctif à toute ingérence étrangère dans ses affaires internes, quelle que soit son origine et sous quel slogan ou justification qu’il soit». Le PLJ «appelle le peuple algérien (élites et ensemble des couches sociales) à être vigilant et se dresser, avec fermeté, contre toute tentative de division parmi les enfants du même peuple», poursuit le communiqué. Par ailleurs, cette formation politique rappelle que «la cohésion entre le peuple et un pouvoir légitime avec lequel il inter-échange confiance et respect, reste le meilleur garant pour affronter toute tentative d’atteinte à la souveraineté et l’unité nationales, ainsi qu’au maintien de l’indépendance du pays», est-il encore précisé.