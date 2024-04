Interrogé en conférence de presse au sujet de la situation du milieu de terrain international algérien Ismaël Bennacer, peu utilisé ces derniers temps, l’entraîneur des Rossoneri, Stefano Pioli, s’est dit peu convaincu des récentes prestations de son joueur algérien. Pioli, a notamment retenu la mauvaise sortie de Bennacer, la semaine dernière, contre l’AS Roma en Ligue Europa, pour argumenter ses dires « Ismaël Bennacer n’est pas à 100% actuellement, et ça se voit. Il ne m’a pas satisfait face à la Roma. Yacine Adli pour le moment est meilleur et le plus fiable », a déclaré le coach italien dont le départ en fin de saison ne souffre plus d’aucun doute.